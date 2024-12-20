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يُسدل الستار الليلة على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان فنون الأداء، في حفل ختامي يُقام في السادسة مساءً بمسرح السامر.

ويتضمن الحفل عرضًا فنيًا لفرقة "عوالم خفية"، بقيادة مصممة الاستعراضات شيرين حجازي، إضافةً إلى توزيع جوائز الدورة الرابعة للمهرجان وتكريم خاص لمدربي الورش ورؤساء لجان المهرجان، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الفعاليات.

حفل الختام من إخراج الفنان أسامة فوزي، وتقديم الفنانة زينب غريب، في أجواء استثنائية تعكس روح الثقافة والفنون.

يقام المهرجان برعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة شرفية للمخرج والكاتب أحمد البوهي. ويشرف عليه الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، بمشاركة الدكتورة ولاء محمد كرائدة اللجنة الفنية.

ويتولى إدارة المهرجان حسن علي، ويقوم بتنسيق فعالياته كمنسق عام عمرو محروس، بينما يرأس الاتحاد أحمد علي.

ووجه المهرجان دعوته إلى المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يُبرز الفنون الأدائية ويُسلط الضوء على التراث الثقافي المصري الغني.