يسعى ليفربول لكسر سلسلة التعادلات التي عانى منها الفريق مؤخرًا عندما يلاقي بيرنلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز في الدوري منذ فوزه الأخير على كريستال بالاس 7-0، حيث تعادل الريدز في ثلاث مباريات أمام ويست بروميتش ألبيون، ونيوكاسل ومانشستر يونايتد، وتلقى هزيمة واحدة أمام ساوثهامبتون.

وتراجع ليفربول بسبب نتائجه السيئة الأخيرة في البريميرليج للمركز الـ4 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، خلف مانشستر يونايتد المتصدر بـ40 نقطة، والوصيف مانشستر سيتي بـ38 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وعانى محمد صلاح، نجم ليفربول، من سوء توفيق الفترة الماضية والصيام عن التهديف، فلم يحرز أي هدف في الدوري مع ليفربول منذ ثنائيته في شباك كريستال بالاس، وعلى الرغم من ذلك ظل متصدرًا لسباق هدافي البريميرليج بـ13 هدفًا، ويسعى الفرعون في مباراة اليوم أمام بيرنلي للابتعاد بصدارة هدافي المسابقة عن أقرب منافسيه سون وكين لاعبي توتنهام ولديهما 12 هدفًا لكلًا منهما.