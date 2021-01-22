محافظ البحر الأحمر: انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الشاطيء العام

بدأ عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ51 للمحافظة، الذي يوافق 22 يناير من كل عام، ويواصل المحافظ افتتاح وتفقد العديد من المشروعات في مختلف مدن المحافظة.

وتفقد المحافظ، في جولة ميدانية ليلية مساء اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتطوير شاطئ 4، معلناً الانتهاء من تنفيذها وذلك تأكيداً لتعهده برفع كفاءة وتطوير الشاطئ العام، ليكون متنفساً للأهالي، حيث شملت أعمال التطوير، عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تفقد ممشى شاطئ 4، بطول 800 متر، وتم زيادة عرض الرصيف إلى 4 أمتار ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر.

بعدها.. افتتح محافظ البحر الأحمر، قاعة أفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، تسع 400 فرد، وهي متعددة الأغراض، حيث تصلح للمؤتمرات والأفراح، وتبلغ مساحتها نحو 600 متر تقريباً، تم إنشائها لتتناسب مع الواجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، ولخدمة أهالى المدينة، حيث ستكون رسوم إقامة الأفراح فيها بأسعار رمزية لخدمة الأهالى، وذلك عندما يسمح بإقامة الاحتفالات والأفراح لأنها معلقة حالياً بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة لما لمسه من مجهود كبير للانتهاء من المرحلة الأولى من الشاطئ العام، الذي يعد متنفساً رئيسياً للأهالي، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، لافتاً إلى أنه لا يُعقل أن يأتي ضيوف من جميع المحافظات وسياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمدينة الغردقة و شواطئها، ولا يستمتع بها أبنائها، لعدم وجود شاطئ عام يليق بهم.

وأكد أنه منذ توليه منصبه يولي اهتماماً بالغاً بأبناء المحافظة، ويسخر كل جهوده لخدمتهم، فعلى قدر اهتمامه بالملفات الخدمية للمواطنين، فإنه لم يغفل أيضاً الجوانب الترفيهية المتمثلة في أبسط حقوقهم بوجود شاطئ عام يليق بهم، وأن تكون رسوم دخوله بأسعار رمزية لأبناء المحافظة، وحرص على افتتاح قاعة أفراح بالنادي الاجتماعي لخدمة الأهالى.

رافق المحافظ خلال الجولة سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.