نمو الصادرات اليابانية لأول مرة منذ 25 شهرا بفضل الصين

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع قيمة صادرات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2% إلى 7ر6 تريليون ين (7ر64 مليار دولار)، وهي الزيادة الأولى لقيمة الصادرات منذ 25 شهرًا بسبب انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقفزت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لليابان ، بنسبة 2ر10% عن العام السابق لتصل إلى 56ر1 تريليون ين لتواصل الارتفاع للشهر السادس على التوالي، في حين ارتفعت الواردات اليابانية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8ر1% إلى 57ر1 تريليون ين، بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على الصادرات اليابانية في أجزاء أخرى كثيرة من العالم تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 7ر0% إلى 2ر1 تريليون ين ، بينما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة6ر1% إلى 7ر621 مليار ين ليستمر التراجع للشهر السابع عشر على التوالي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 6ر11% إلى 96ر5 تريليون ين ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 751 مليار ين خلال الشهر الماضي.