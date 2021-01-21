بريطانيا: نحرص على معالجة التوترات بين السودان وإثيوبيا عبر الوسائل السلمية

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات الثنائية التاريخية بين السودان وبريطانيا، واصفًا إياها بأنها علاقات الأزلية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، رحب «البرهان» خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحضور الأستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف.

وأعرب الفريق أول ركن البرهان، عن شكر وتقدير حكومة السودان لبريطانيا ومساندتها للتغيير الذي شهدته البلاد، وإنجاح الفترة الانتقالية وقال البرهان نتطلع للتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مؤكدًا على الالتزام بتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بقضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا أوضح رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة أعادت انتشارها داخل الأراضي السودانية.

من جانبه هنأ وزير الخارجية البريطاني رئيس مجلس السيادة على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والإنجاز الذي تحقق في ملف السلام، مشيداً بتوقيع السودان علي اتفاق أبراهام الذي تم مؤخراً.

وأكد دعم بلاده للسودان في المجالات كافة، وحرصها على معالجة التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا عبر الوسائل السلمية، قائلًا إن بلاده ستواصل دعمها للسودان بوصفه من الدول ذات العلاقة الإستراتيجية مع بريطانيا.