المتحدة تجدد الثقة في جمال صلاح عضوا منتدبا لشركة POD

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تجديد الثقة في جمال صلاح عضوا منتدبا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، موضحة أنه قاد الشركة طوال 5 سنوات ونجح في النهوض بنشاطاتها وأصبحت من رواد السوق في مجال العلاقات العامة والمؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية، كما طور فريق العمل ليضم أفضل عناصر السوق المصري.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تعيين عمرو الفقي رئيسا لمجلس إدارة شركة POD الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم "المتحدة" بان هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي.