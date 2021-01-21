البيت الأبيض: بايدن سيبحث الملف الإيراني مع حلفاء أجانب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث الملف الإيراني وتقييد برنامج طهران النووي في محادثات مبكرة مع حلفاء أجانب.

وقالت ساكي ، خلال أول مؤتمر صحفي لها بصفتها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة ، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران ومعالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية".

وأضافت أنه "يتعين على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق (النووي) من أجل أن يمضي ذلك قدما".

ورجحت ساكي أن تكون بعض "محادثات بايدن السابقة" مع الشركاء والحلفاء جزءا من المناقشات.