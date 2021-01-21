معهد لندن للدرسات الاستراتيجية: بايدن شخصية توافقية ويستطيع تضميد جراح الولايات المتحدة

قال الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، إن جملة انتصار الديمقراطية التي استعان بها بايدن اليوم في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة هي مفتاح دخوله إلى البيت الأبيض.

وأضاف خلال لقاء عبر الفديو كونفرانس لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن بايدن من تيار وسط وشخصية توافقية لها خبرات عظيمة ويستطيع تضميد جراح الولايات المتحدة.

وذكر أن جو بايدن له خبرات عظيمة ويستطيع أن يأخذ الولايات المتحدة لمكانتها المعهودة عالميًا التي عهدها العالم، مشيرًا إلى أن له خبرة كبيرة وهو من أصغر 6 أشخاص دخلوا مجلس الشيوخ الأمريكي في السبعينات.

وأوضح أن جو بايدن لديه قدرة ذهنية وعاطفية تؤهله لقبول الاختلاف مع الآخرين والدليل على ذلك اختيار «كامالا هاريس» نائبة له في حملته الرئاسية رغم اختلافهما مما يدل على قبوله بالاختلاف وأنه يؤمن بالعدالة وأنها ما زالت ناقصة.