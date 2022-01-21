رئيس قطاع السكان: تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة مجانًا

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن وزارة الصحة تعملت خلال الفترة الماضية على التدخل غير التقليدي، وظهر ذلك من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن القوافل الطبية تتحرك وفق خطة تضعها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.

واستكمل، أن العيادات المتنقلة تغطية المناطق النائية والتي تعاني من عجز في عدد الأطباء، وتتضمن تقديم الخدمات كافة وعلى رأسها تنظيم الأسرة.

وتابع، أن متوسط يوم العمل في القافلة يوازي 4 أيام من يوم العمل في الوحدات العادية، مشيرًا إلى أن هناك زيارات ميدانية للمنازل تجرى في قرى حياة كريمة، لحث السيدات على تنظيم الأسرة.

وأوضح، أن هناك فرق طبية خاصة بتنظيم الأسرة لمتابعة الحمل والكشف بالسونار وكافة وسائل تنظيم الأسرة وتقدم للسيدات بالمجان من خلال العيادات المتنقلة.

ولفت إلى أن هناك 24 جامعة على مستوى الجمهورية بها عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، مضيفًا أن القوافل الطبية تقدم خدمة جديدة وهي مرحلة ما بعد الولادة والاجهاض.