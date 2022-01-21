نوال الزغبي: وعكتي قبل «حفلة سوريا» لم تكن وراءها «مطربة مشهورة»

قالت المطربة نوال الزغبي، إن الوعكة التي تعرضت لها قبل ساعات من إحدى حفلاتها في سوريا لم يكن بسبب "مطربة مشهورة" كما تردد.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، أن الفندق الذي أحيت فيه الحفل لا علاقة بالأمر، حيث لم تتناول فيه شيء.

وأشارت إلى أنها شعرت بإعياء قبل أن تسافر من الأساس من لبنان إلى سوريا، موضحة أن ما حدث لم يكن تسممًا.

وشددت على أنها ليس لديها أعداء، لكنها قالت إنها تنعزج وتبكي من الشائعات التي تُثار ضدها على مدار الوقت.

واعتبرت أنّ زيادة حجم الشائعات التي تتعرض لها سببه هو النجاح الذي حقّقته على مدار مشوارها الفني، مؤكدة أنها لا تشعر بمعاداة مع أحد من زملائها في الوسط الفني.