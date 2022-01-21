النمسا تقر قانونا يلزم بالتطعيم الإجباري ضد كورونا

وافق البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقر بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا "كوفيد -19" بأغلبية 137 صوتًا مقابل 33 ضده.

وذكرت وكالة أنباء النمسا اليوم أن هذا القانون سوف يسرى في 4 فبراير المقبل، حيث تؤكد الحكومة على أن هذه الخطوة تهدف إلى منع انتشار الوباء.

ووافق البرلمان أيضًا على غرامات تصل إلى 3600 يورو لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمقيمين في البلاد والذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

وقال رئيس الوزراء المحافظ كال نهامر قبل الجلسة: " إن التطعيم يعد فرصة لمجتمعنا لتحقيق الحرية المستدامة والمستمرة، دون تقييده بالفيروس".

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من النمساويين يتظاهرون منذ شهور في نهاية كل أسبوع تقريبًا ضد مشروع القانون.