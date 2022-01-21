«الشروق» ترشح أبرز الكتب الصادرة في 2021: تنوع في إصدارات كتب الأطفال والخيال والفكر

ــ فى الأدب صدر: الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ و«طبيب أرياف» و«بساتين البصرة» و«لوكاندة بير الوطاويط» و«يعقوب» و«صالة أورفانيللى»

ــ فى كتب الأطفال: «لماذا هذه الكلبة بالذات» و«ذراع ثقيل فوق كتفى» و«لن يلاحظ أحد الفرق»

ــ الكتب الفكرية صدرت منها: «يهود مصر فى القرن العشرين» و«رحلة الحياة» وإبراهيم ناجى» و«الدحيح»

شهد العام 2021 إصدارات عديدة ومتنوعة فى الأدب وفى الفكر والثقافة وكذلك فى كتب الأطفال خاصة فى النصف الأخير منه والذى بدأ بافتتاح معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ52، حيث استعدت دور النشر مع إعلان موعد انعقاده فى يونية لطرح إصداراتها للمشاركة فى الحدث الثقافى الأهم عربيًا.



فى السطور التالية تستعيد «الشروق»، وتستعرض أبرز عناوين الكتب التى ظهرت فى العام الماضى، ومنها من حقق ولا يزال يحتفظ بمكانته ضمن الأعلى مبيعًا، والبعض الآخر فاز بجوائز أدبية، فيما نال بعضهم استحسان القراء والنقاد على السواء.



شيماء شناوي



1ــ كتب أدبية

بساتين البصرة

منصورة عزالدين

دار الشروق

فى رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك وانطلاقًا من حلم وَرَد عابرًا فى كتاب «تفسير الأحلام الكبير» المنسوب للإمام محمد بن سيرين. تُشيِّد منصورة عز الدين فى روايتها الجديدة «بساتين البصرة» عالمًا آسرًا يدمج الماضى بالحاضر وتتلاشى فيه الحدود بين الذات والآخر، ليخوض القارئ معها وبرفقة بطلها الشاب هشام خطاب تاجر المخطوطات العاشق للكتب القديمة، ويقوده تفسير حلمٍ مأخوذ من كتاب ابن سيرين إلى أن يشعر أنه شخص آخر اسمه يزيد بن أبيه، يعيش فى القرن الثانى الهجرى فى البصرة.

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طبيب أرياف

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

«طبيب أرياف» رواية تقدم تجربة جديدة فى الكتابة حول العالم الخفى للريف المصرى، ومحاولة اختراق القشرة البدائية التى تحيط به، والتى تراكمت على مدى آلاف السنين، من خلال قصة طبيب أرياف شاب يتعرض لتجربة قاسية فى بداية حياته، فيبدأ رحلة جديدة إلى قرية منعزلة بالصعيد.

وتكشف الرواية تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هى السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة، هى رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصرى المتراكم..

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«رق الحبيب»

محمد المخزنجى

دار الشروق

يتناول الكتاب نصوصا قصصية جديدة للدكتور محمد المخزنجى، الذى يبدو كثيرًا وكأنه يبتعد منفصلًا عن هذا الفنِّ الأدبى ليتصل بعوالم أخرى عبر الكتابة، لنكتشف بعد ذلك أنه لم يبتعد إلا ليقترب أكثر من حبِّه الأول: فنِّ القصة، فيذهب بهذا الفن إلى أصقاع غير مألوفة، خاصة فى تلك القارة المجهولة التى ندعوها: النفس البشرية.

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لوكاندة بير الوطاويط

أحمد مراد

دار الشروق

«تدور الرواية فى فترة حكم الخديو إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية، يعود أحمد مراد بروايته السابعة، ليسرد فى أجواء من الجريمة والغموض ما حدث فى غرفة رقم 7 بالدور الثالث فى لوكاندة بير الوطاويط، ويروى وصية ساكنها التى لم يسعفه الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر.

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يعقوب

محمد عفيفى

دار الشروق

تدور الرواية عن المعلم «يعقوب» صاحب الشخصية الخلافية والدرامية بصورة كبيرة فى تاريخنا المعاصر، والرواية تقع فى المنطقة الغامضة بين السيرة الذاتية والتخيل الروائى، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تأمل شخصية يعقوب، وتحويله من شخصية تاريخية إلى أخرى روائية، وهى نقلة مهمة، حيث يتحرر المؤلف فى الشخصية الروائية من كل التزامات الكتابة التاريخية.

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صالة أورفانيللى

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

رواية تاريخية عميقة فى قالب بوليسى مثير، تجمع بين الاستقصاء التاريخى والتوظيف لأدب الجريمة فى بنية سردية غير تقليدية تجعل من «صالة أورفانيللى»، رواية مختلفة على مستوى بنائها والطريقة التى تتشكل بها الحكاية. وتروى ثلاث شخصيات رئيسية حكاياتها، وتقدم الوقائع عبر وجهات نظر مختلفة تمنح القارئ رؤية بانورامية للأحداث والوقائع.

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القطائع.. ثلاثية بن طولون

ريم بسيونى

الدار المصرية اللبنانية

رواية تاريخية تدور فى عهد الحاكم أحمد بن طولون، وتحكى «ثلاثية»، الأولى عن حالة مصر قبل دخول أحمد بن طولون، والتحديات الشديدة التى واجهها الشعب المصرى فى هذا الوقت، والثانية تتناول دخول ابن طولون إلى مصر وسيطرته عليها وبناءه لمدينة القطائع، أما الجزء الثالث فيروى محاولة المصريين للحفاظ على حلم الدولة الطولونية بالاستقلال بمصر، وكيف واجهوا سقوط الدولة الطولونية.

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دفاتر الورّاق

جلال برجس

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

بين عامى 1947 و2019، وفى إطار يغلب عليه نمط الدراما النفسية والإثارة والتشويق البوليسى تأتى رواية «دفاتر الورّاق» للأردنى جلال برجاس، والذى يتناول فيها قصة ورَّاق مثقف وقارئ نهم للروايات، يعانى العزلة والوحدة بعد أن فقد عائلته وطرد من منزله، ورحيل والده بصورة غامضة، وضياع «كُشك الكتب» الذى يملكه ويعيش على ريعه، بعدما استولى عليه رجل أعمال فاسد.

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الأعمال الكاملة

نجيب محفوظ

دار الشروق

10 مجلدات فى طبعة مدققة ومراجعة ومرتبة زمنيا بحسب أسبقية صدور الأعمال منذ أول رواية أصدرها نجيب محفوظ فى حياته، «عبث الأقدار» وحتى ظهور الجزء الثانى من «أحلام فترة النقاهة» المعنون بـ «الأحلام الأخيرة»



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2ــ كتب فكرية

يهود مصرفى القرن العشرين

محمد أبوالغار

دار الشروق

اعتمد الدكتور محمد أبوالغار فى هذا الكتاب على دراسات معمّقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حيَّة مع شخصيات يهودية مصرية بارزة تقيم فى جنيف وباريس وفلوريدا ومِصر، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التى تُغطى فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهى لليهود المصريين المسجَّل والموثق فى مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961، ومؤلفات اليهود المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا، وشغلوا مراكز مرموقة فى الأوساط الثقافية الفرنسية، ونالوا جوائز قيمة.

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وقائع عربية

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

فى هذا الكتاب يستنطق المؤلف أرواح الأسلاف ويقدم سلة مليئة بحكاياتهم الشائقة، لا تنتمى للتاريخ الكبير بوقائعه المشهودة، ولكنها تغوص خلف تفاصيل التاريخ الصغير؛ تاريخ الناس الذين يعملون فى صمت، ويموتون دون أثر من أجل استمرار مسيرة الحياة؛ وكلها ترسم صورة مرحة أحيانًا ومأساوية أحيانًا أخرى لكل العصور العربية، وتقودنا فى النهاية إلى مصر أمِّ التاريخ التى عاشت كل طبقاته ودفعت ثمن وجودها غاليًا. هذا كتاب موهوب للمتعة الخالصة، لصفاء النفس واستخلاص العبر، حكايات كنبض القلب، وأسلوب يختزن روح الشعر.

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«رحلة الحياة»

هنا أبو الغار

دار الشروق

هذا الكتاب الشامل هو مزيج من الطب والطب النفسى وعلم وفن التربية، والهدف منه أن يكون سندًا للأمهات والآباء الجدد فى هذا عالم رعاية الأطفال وتربيتهم على أحسن وجه، من خلال خبرتها العملية والمهنية طبيبة أطفال وأستاذًا فى كلية الطب وأيضًا أمًّا لبنتيْن. والكتاب مزود بمجموعة من الجداول والرسومات الشارحة لكثير من الإرشادات العملية؛ لتساعد الوالدين فى التعامل مع الطفل واحتياجات رعايته.

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أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات

محمد شعير

دار الشروق

من خلال هذا العمل الذى يُنشر للمرة الأولى مع نصوص ووثائق أخرى، يبرع شعير فى كتابة سيرة موازية لـ «طفولة نجيب محفوظ»، ليصل عبر قراءة أدبية عميقة إلى أن هذا النصّ يشبه نواة تحطّمت فى «الانفجار العظيم» إلى عشرات الأعمال الإبداعية العظيمة، وصولًا إلى نصوص «أصداء السيرة الذاتية» التى قطع فيها محفوظ نفسه رحلة بحث معكوسة عن طفولته.

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«إبراهيم ناجى.. زيارة حميمة تأخرت كثيرًا»

سامية محرز

دار الشروق

رحلة طويلة قطعتها «سامية محرز» منذ الطفولة فى المدارس الأجنبية بالقاهرة، حيث نفّرتها المناهج الحكوميّة المقرّرة على جميع طلبة الجمهورية من الأدب العربى، ثم فى جامعات الولايات المتحدة حيث بدأ تصالحها مع جذورها، إلى أن استقرت أخيرًا فى الجامعة الأمريكيَة بالقاهرة لتقوم بتدريس الأدب العربى ذاته!. إحدى المحطات الهامة فى رحلتها كان الشاعر الرومانسى الكبير «إبراهيم ناجى»، جدّها لأمها. ولدت بعد وفاته بعامين ودرست شعره على مضض فى المدرسة ولم تعره اهتماما إلى أن ورثت من خالتها أوراقًا له بعضها خطابات ومذكّرات شخصية ومسودات لبعض أهم قصائده من بينها قصيدة «الأطلال» والبعض الآخر ترجمات أدبية ومشاريع كتب غير مكتملة فى الطب كلها لم يطّلع عليها أحد قبلها، ألقت الضوء على جوانب مجهولة ومطموسة من حياته: معاناته الماديّة وصراعاته مع البيروقراطية وعلاقاته العاطفيّة التى طالما حرصت عائلته على إبقائها طى الكتمان. وكانت النتيجة هذه الزيارة الحميمة بين الحفيدة الناقدة وجدّها الطبيب الشاعر تنبئ فى طياتها عن تشكّل علاقة جديدة بينهما.

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صنايعية مصر 2

عمر طاهر

دار الكرمة

فى هذا الجزء الجديد من «صنايعية مصر» يحاول عمر طاهر، بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد. مَن الذى أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع فى جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع فى وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟، ما سر الحروب التى تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟

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حكايات الليثى

عمرو الليثى

دار الشروق

عن قوة مصر الناعمة، بقعة الضوء الباهر الذى خطف أنظار العالم العربى واحتضن كل الكواكب الصغيرة التى جاءت لتلمع وتكبر وتصبح نجومًا ساطعة فى سماء الفن والثقافة العربية، يأتى كتاب «حكايات الليثى»، للكاتب والإعلامى عمرو الليثى..

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مصر وعراق صدام حسين

سيد أبو زيد

دار الشروق

يتناولُ الكتابُ قصةَ العراق بوجهٍ عام، وإن كان قد سلَّط أكثر الضوء على الفترة التى ظهر فيها صدام حسين على المسرح السياسى العراقى، إلى أن تولى زمام الأمور فيه بصورة كاملة دون مُنازع، وحتى انتهاء عهده بصورة مأساوية، والآثار المترتبة على ذلك بوضع العراق فى قالب جديد يختلف تمامًا عما قبله، وموقف مصر من كل هذه التطورات وتأثيرها على العلاقات التى جمعت البلدين منذ فجر التاريخ.

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الدحيح

طاهر المعتزبالله

دار الشروق

فى هذا الكتاب يكشف المؤلف طاهر المُعتز بالله ــ باعتبارہ من أوائل مَن كتبوا حلقات برنامج «الدحيح»ــ ما وراء الكواليس لواحدة من أشهر قصص النجاح المصرية المعاصرة وأكثرها إلهامًا، بعدما استطاع أحمد الغندور «الدحيح»، أن يكون واحدًا من أهم الأشخاص المؤثرين فى الوطن العربى، وأحدَ أكثر صُناع المحتوى العربى مُتابعةً.. كيف بدأ الدحيح؟ وكيف استطاع شاب فى العشرين من عمرہ أن يفتح نافذة على العالم من داخل غرفته الصغيرة ليتحول خلال 7 سنوات من برنامج على اليوتيوب، إلى أحد أوجه قوة مصر الناعمة؟.

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شاهد على الدبلوماسية المصرية فى نصف قرن

منير زهران

دار الشروق

الكتاب شهادة نابضة بالحياة لواحدٍ من أهمِّ وأنبغ رجالات الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها الطويل؛ فقد كان مشاركًا وشاهدًا على أكبر الأحداث التى انغمست فيها وزارة الخارجية المصرية عبر النصف الثانى من القرن العشرين، كما يقدِّم شهادة ثرية وقيِّمة على الطريقة التى أدارت بها القيادة السياسية أزمة حرب يونية 1967؛ ويعرض دور الدبلوماسية المصرية فى حرب أكتوبر 1973، من موقع مؤلفه فى وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال تلك الفترة.

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1919 حكايات الثورة والثوار

عماد أبوغازى

دار الشروق

فى هذا الكتاب يقدِّم المؤلف بعضًا من حكايات الثورة والثوار. إنه ليس تاريخًا للثورة، لكنه سردٌ لبعض الحكايات المرتبطة بالثورة التى غيَّرت وجه مِصر إلى حين؛ الثورة التى أرست فكرة القومية المصرية بشكل مكتمل للمرة الأولى؛ حكايات نشرت بعضها متفرقًا من قبلُ، وجمعتُ بعضَها الآخرَ فى «حكاية ثورة 1919» منذ عشر سنوات مضت، ويضف إليها حكاياتٍ جديدة، حكاياتٍ لصفحاتٍ مضيئة من كتاب الوطن؛ قدَّم فيها المصريون آلاف الشهداء والجرحى خلال شهرٍ واحد؛ وقدَّموا نماذجَ ملهمة للعمل الثورى على مدى خمس سنوات هى عمر الثورة فى جميع مراحلها.



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كتب أطفال وناشئة

لماذا هذه الكلبة بالذات؟

رانية حسين أمين

ورسوم على الزناتى

دار الشروق

هذه قصة صبى صغیر یعرف ما یرید، وكلبة یرفضها الجمیع، إنها حكایة عن المعنى الحقیقى للحب والعطاء والرفق بالحیوان وأیضًا الإنسان.

رامى عنده إصرار غریب عجیب، كان من الممكن أن یختار من بین، مجموعة من الكلاب الرائعة، ولكنه اختار الكلبة الخائفة الواقفة، أمام محل الدكتور فوزى، یا تُرى ما السبب؟

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ذراع ثقيل فوق كتفى

رانية حسين أمين

دار الشروق

استمدت المؤلفة قصة الكتاب من حادثة حقيقية وقعت فى أمريكا وشاهدتها عبر اليوتيوب؛ حول فتاتين فى ذات الفصل الدراسى لكل واحدة منهما شخصية تتسم بصفات تجعلها تُسيطر على الأخرى، وهو ما تحاول فعله طوال الوقت، حتى إن الفتاة الأخرى تشعر بأن صديقتها مثل الذراع الثقيلة الذى يثقل على جسدها، ومن هنا اتخذت المؤلفة عنوان قصتها «ذراع ثقيل فوق كتفي».

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لن يلاحظ أحد الفرق

علا كحالة

رسوم وليد طاهر

دار الشروق

وفى هذه القصة المكتوبة للأطفال نقرأ: طارت «هيا» من الفرح، صديقتها «سيلينا» أعطتها حوض أسماكها الخمس لتعتنى بها. قالت هيا، «هذه مسئولية سهلة جدًا، فماذا سيحدث لسمكات تسكن فى حوض؟، لكن الحقيقة إنه حدث ما لم تتوقعه هيا».