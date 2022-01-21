استضاف الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، الروبوت المصري "Duet" وذلك بعد ظهوره اللافت في منتدى شباب العالم.

استضاف الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، الروبوت المصري "Duet" وذلك بعد ظهوره اللافت في منتدى شباب العالم.

وظهر الروبوت وهو يدخل الاستوديو، قبل أن يصطف أمام مقدم البرنامج، ثم بدأ الحوار بينهما الذي بدأ بالترحيب المتبادل.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الرحمن مبتكر الروبوت، إن "Duet" هو النسخة الـ12 من هذا الطراز، وهو الأكثر تقدمًا في التكنولوجيا والبرمجة.

وأشار إلى أن الروبوت يُستخدم كجهاز دعائي يستقبل ويقدم معلومات من العملاء أو الضيوف، كما أنّه قادر على التحدث، ومزود بشاشة تُعرض عليها البيانات.

وكان هذا الروبوت قد شارك في النسخة الماضية من منتدى شباب العالم، وقد سأله شريف عامر عن ذلك، فأبدى الضيف تشرفه بالمشاركة، وقال إنه قدّم معلومات للمشاركين في هذا الحدث.