وقف المستشار الفنجري 2023: التغير المناخي في الفقه الإسلامي وتجديد الخطاب عند الشعراوي موضوعا الجائزة

أعلنت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري عن جائزتها في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2023 - 2024 والتي تتناول موضوعي التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي، وتجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.



وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، أن اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، اجتمعت اليوم برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة (ناظر الوقف)، وحضور الدكتور شوقي علام​ مفتى الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد​​​ رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور أحمد فؤاد باشا​​ نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوى​ نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم​​ نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف.



وأوضحت اللجنة العليا للوقف، أن تقديم الأبحاث المشاركة في موضعي المسابقة يمتد حتى نهاية يناير 2024.