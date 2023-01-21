الشرقية تتغنى ببطولة فتاة أنقذت سيدتين و4 أطفال من الغرق

شهدت محافظة الشرقية، خلال الساعات الماضية، حالة من السعادة والزهو ببطولة فتاة من مركز منيا القمح، بعدما تمكنت من إنقاذ سيدتين و4 أطفال من الموت غرقًا في المياه بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة المركز.

وأوضحت أماني محمد، ابنة قرية ميت سهيل التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنها فوجئت قبل عدة أيام بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على متنها سيدتين و4 أطفال في مياه الترعة بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، ووقتها استعانت بقطعة حديد وقفزت في المياه لتنقذ ركاب السيارة قبل موتهم غرقًا.

وقالت الفتاة، في تصريحات لها، أنها قد تمكنت من كسر زجاج السيارة وإنقاذ ركابها من الموت، وذك وسط ذهول الواقفين من الأهالي.

من جهتها، لم تتلقٍ الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية أية بلاغات بشأن الواقعة أو وقوع حادث مشابه في مركز منيا القمح خلال الفترة الماضية.