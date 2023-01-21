مسئولو السكك الحديدية الباكستانية يتفقدون موقع انفجار الخط الحديدي الرئيسي في بلوشستان

أعلنت سلطات السكك الحديدية الباكستانية، اليوم السبت، عن قيام مسئولين بتفقد موقع الانفجار الذي وقع بالخط الحديدي الرئيسي في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وتسبب في خروج قطار متجه إلى بيشاور عن مساره وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا.



وذكرت سلطات السكك الحديدية، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "سيبي" العسكري، في أعقاب انفجار قنبلة بالخط الذي كان يمر عليه قطار اكسبريس أثناء رحلته من مدينة ماتشه إلى مدينة سيبي.



ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن مسئولين محليين قولهم إن الانفجار أدى إلى خروج ثماني عربات من القطار عن الخط الحديدي إثر وقوعه تحت العربة الخامسة، وأدى أيضًا إلى وقوع أضرار بجزء من الخط الحديدي الذي يربط مدينة كويتا بباقي المدن الباكستانية.



وأوضح المسئولون أنه تم تفجير تلك القنبلة بجهاز تحكم عن بعد، وأن العبوة المستخدمة في الانفجار كانت بدائية.



وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن سلطات السكك الحديدية أرسلت فريق إغاثة إلى موقع الانفجار لإنقاذ عائلات أخرى ومساعدتها إلى في الوصول أماكن سكنها أو مقاصدها، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الشرطة بتطويق موقع الانفجار لإجراء التحقيقات اللازمة.