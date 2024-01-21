رئيس الكونغو يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الكونغو، فيليكس تشيسكيدي ، اليمين الدستورية أمس السبت، في أعقاب انتخابات متنازع عليها، جرت في ديسمبر، متعهدا بتوحيد الدولة الواقعة بوسط أفريقيا، خلال فترة ولايته الثانية، التي تستمر خمس سنوات وحماية الأرواح في المنطقة الشرقية التي يعصف بها الصراع.

وقال رئيس الكونغو (60 عاما)، خلال مراسم تنصيبه، التي حضرها العديد من رؤساء الدول "سوف استعيد مسؤولية القياة، التي عهدتم بها إلي. نريد الكونغو أكثر وحدة وقوة ورخاء"، حسب موقع "افريكا نيوز" الإخباري اليوم الأحد.

وكان تنصيبه الأول في عام 2019، بمثابة أول انتقال ديمقراطي في الكونغو للسلطة، منذ استقلال البلاد، عن بلجيكا في عام 1960 .

وفاز رئيس الكونغو بإعادة انتخابه بأكثر من 70% من الأصوات، حسب لجنة الانتخابات، غير أن مرشحي المعارضة وأنصارهم شككوا في صحة الانتخابات التي شابتها مشكلات لوجستية.

وحتى قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت يوم 20 ديسمبر، دعا 9 من مرشحي المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة وأعلنوا أنهم لن يعترفوا بالنتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات.

وقد حصل تشيسكيدي على أفضل فرصة في الانتخابات لأن المعارضة لم تتمكن من الاتفاق على مرشح مشترك.