تدمير وإحراق سيارة رباعية الدفع في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة رباعية الدفع ما أدى إلى تدميرها واحتراقها في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا ظهر اليوم، حيث استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، عند مفترق كفرا - صربين في قضاء بنت جبيل واطلقت باتجاهها صاروخا موجها؛ مما أدى إلى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة رابيد كانت بقربها".

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون ومصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرضت أطراف الجبين وشحين لقصف مدفعي وفوسفوري.

وباتت المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني، جبهة مفتوحة حيث يمارس العدو الإسرائيلي تعدياته بمختلف أنواع الأسلحة وآخرها كان استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح أخر وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء وبالمزروعات"، وفق الوكالة اللبنانية.

ولفتت إلى أن الطيران الاستطلاعي المعادي لم يغادر طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، سماء قضاءي صور وبنت جبيل، حيث يحلق على مستوى منخفض جدا ما يهدد الأجسام المتحركة البشرية والآلية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان، توترا أمنيا تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.