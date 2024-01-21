محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير في طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وأوضح "رحمي"، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ، اليوم الأحد؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير يمركز ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الإنترلوك، وعمل بالدورات، وعمل بازلت بطول متر و20سم من الأرض، وأحواض زرع.

كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي، ودهانات واجهات العمارات السكنية لـ36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة؛ لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام، إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم تمهيدا للاستفادة منها.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا، واستمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.