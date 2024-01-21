موسكو تعلن إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية واعترضت صاروخا من طراز "توشكا-يو" وصاروخين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" أمريكية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا تكتيكيا من طراز "توشكا-يو"، كما اعترضت صاروخين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" أمريكية الصنع، خلال الـ 24 ساعة الماضية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه إسقاط نحو 43 طائرة مسيرة أوكرانية، خاصة بالقرب من مستوطنتي فيليكي فيسيلوك، وليمان بيرفي في منطقة خاركوف، ومستوطنات فيرخنيكامينكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، ومستوطنتي سبورنوي، وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستوطنات بيشانوفكا، وبودليسنوي، وبودستيبنيوي في منطقة خيرسون ومستوطنة كامينكا دنيبروفسكايا في منطقة زابوريجيا.