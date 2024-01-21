نتنياهو يعلن رفضه القاطع لشروط حماس بشأن صفقة تبادل أسرى

• نتنياهو: غزة يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح.. والدولة الفلسطينية ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لشروط حماس بشأن صفقة تبادل أسرى، منوهًا أن «الموافقة على تلك الشروط تعني عدم ضمان أمن مواطني بلاده».

وقال في مقطع فيديو، مساء الأحد، إن «حماس تطالب بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إتمام تلك الصفقة».

وأضاف: «لقد أعدنا حتى الآن 110 من المختطفين إلى وطنهم، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعًا، هذا أحد أهداف الحرب، والضغط العسكري شرط ضروري لعودتهم».

واستطرد: «إذا وافقنا على شروط حماس فالأمر يعني أن مقاتلينا سقطوا سدى، وأننا لن نكون قادرين على ضمان أمن مواطنينا، كما لن نتمكن من إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان، وتكرار أحداث السابع من أكتوبر سيكون مسألة وقت، وأنا لست مستعدا لتحمل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل».

وذكر أن «الظروف الجديدة التي تعيشها حماس الآن تؤكد أنه لا بديل عن النصر»، زاعمًا: «النصر الكامل وحده هو الذي سيضمن القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين مرة أخرى».

ولفت إلى أنه أكد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس جو بايدن، تصميم بلاده على استكمال تحقيق جميع أهداف الحرب، وضمان ألا تشكل غزة خطرًا أو تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وأكمل: «بعد تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس لن يكون هناك عاملا يمول الإرهاب، غزة يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وتحت السيطرة الأمنية الكاملة لدولة إسرائيل».

واعتبر أن «إصراره وثبات موقفه في مواجهة الضغوط الدولية والداخلية الكبرى، حال دون إنشاء دولة فلسطينية على مدار سنوات».

وادعى أن «الدولة الفلسطينية ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل»، مؤكدًا أنه مستمر في الالتزام بهذا الموقف بحزم طالما استمر في منصبه كرئيس وزراء.