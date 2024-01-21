منح رئيس جنوب إفريقيا الوسام الدولي باسم الشعب العربي بعد موقف بلاده من عدوان إسرائيل على غزة

قرر البرلمان العربي، اليوم الأحد، منح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، بعد أن رفعت بلاده دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويعد الوسام هو الأرفع الذي يقدم للزعماء والقادة الدوليين، الذين يدعمون قضايا الأمة العربية، ويسهمون في نصرتها.

وقال رئيس البرلمان، عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة، اليوم الأحد، إن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا، لا سيما ما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفق وكالة سبوتنيك.

ووجه العسومي في هذا الإطار، التحية إلى جنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها، والخطوة التاريخية غير المسبوقة برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما عبر عن تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية، ولم ترضخ للضغوط دفاعا عن قيمها.

وفي 11 يناير الجاري، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى، والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وصباح اليوم الثاني، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية.