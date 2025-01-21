أعلنت منصة نتفليكس موعد انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة"، وذلك في 13 من شهر فبراير المقبل.

في الموسم الجديد، تواجه البطلتان فريدة ومنيرة تحديات لتحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية، وحياتهما الشخصية، وضغوط المجتمع المحيطة في فترة الثمانينيات بدولة الكويت.

مسلسل"الصفقة" مستوحى من أحداث حقيقية تعود لحقبة الثمانينيات، حيث يروي قصة نساء رائدات في القطاع المالي، تدخلن معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها، وهو من بطولة منى حسين، وروان مهدي، ومحمد المنصور، وفيصل العميري، وفكرة وتأليف نادية أحمد، وآن سوبيل، وآدم سوبيل، وإخراج كريم الشناوي.