تقارير: مبعوثون أمريكيون وروس يناقشون في دافوس السبل السلمية لإنهاء حرب أوكرانيا

ناقش ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة العلاقات الثنائية وسبل التوصل لتسوية سلمية لحرب أوكرانيا، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، طبقا لتقارير إعلامية من موسكو.

وذكرت التقارير، أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الثلاثاء حضره المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمفاوض الروسي، كيريل ديميترييف.

ولم يتم الكشف عن أي نتائج، لكن ويتكوف ظهر في مقطع فيديو التقطته صحيفة إزفستيا الروسية وهو يقول:"لقد كان اجتماعا إيجابيا للغاية" ولم يدل بالمزيد من التصريحات.

ويريد ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا التي استمرت حوالي أربع سنوات. وقد اقتصرت محادثات مبعوثيه حتى الآن بشكل رئيسي على الجانب الأوكراني، بمشاركة دول أوروبية في بعض جولات المحادثات.

ولا تشارك القيادة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مباشر في المحادثات، ولكن من خلال علاقاتها مع ويتكوف وكوشنر.

ولا يتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسط النزاع الذي أثاره بسبب مطالبته المتكررة بأن تسيطر أمريكا جرينلاند.