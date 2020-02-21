رومانيا تؤكد مقتل أحد رعاياها في هجوم هاناو

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أكدت رومانيا أن واحدا من الضحايا التسعة الذين قُتلوا في الهجوم ذي الدوافع اليمينية العنصرية بمدينة هاناو الألمانية هو مواطن روماني.

وكتب الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، المتواجد في بروكسل ليلة الخمس/الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه علم ببالغ الحزن مقتل أحد المواطنين الرومانيين في الهجوم.

وتحدثت وسائل إعلام رومانية عن أن الضحية شاب يبلغ من العمر 23 عاما.

يُذكر أن مواطنا ألمانيا /43 عاما/ قتل لدوافع عنصرية ويمينية متطرفة 9 أفراد منحدرين من أصول أجنبية في مقهيين بمدينة هاناو، كما قتل والدته ثم انتحر في منزله مساء أول أمس الأربعاء.