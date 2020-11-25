وزيرة جديدة للصحة في الأرجنتين بعد فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات ضد كورونا



تولت وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة كارلا فيتسوتي مهامها أمس السبت، بعد استقالة سلفها الذي ضبط وهو يساعد أصدقاء على تجاوز برنامج حملة التلقيح ضد كورونا.



وأدت فيتسوتي أخصائية الطب الباطني، اليمين أمام الرئيس ألبرتو فرنانديز في مقر الرئاسة في مراسم قصيرة بثها التلفزيون. ولم تصدر أي بيان بعد ذلك ولم ترد على أسئلة الصحفيين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت فيتسوتي مسؤولة عن تأمين اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" للأرجنتين بصفتها نائبة لوزير الصحة.



واستقال وزير الصحة السابق خينيس جونزاليس جارسي في وقت متأخر أمس الأول، بعدما تبين أن هذا الطبيب (75 عاما) قد ساعد أصدقاء له في الحصول على التطعيم قبل دورهم.



وكشفت الفضيحة بعد أن أعلن الصحافي هوراسيو فيربتسكي (71 عاما) للإذاعة أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة، تمكن من الحصول على لقاح في مكتبه قبل بقية السكان.



وحتى الآن لم يتم تطعيم سوى العاملين في القطاع الصحي في الأرجنتين. وبدأ تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما الأربعاء في مقاطعة بوينس آيرس.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من الحكومة تم تطعيمهم في وزارة الصحة بينما أكدت صحف محلية أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا.



وتسلمت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، حتى الآن 1,2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" و580 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد" من معهد "سيروم اينستيتيوت" في الهند.



وسجلت البلاد أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 و51 ألف وفاة.