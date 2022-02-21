المشدد 10 سنوات لرجلين خطفا طالبة بالإكراه واحتجزاها 6 أيام في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة موظف وشقيقته بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهما بخطف طالبة بالإكراه وحجزها 6 أيام، بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الماضي، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكل من "ط. أ"، 43 عاما، موظف، وشقيقته "س. أ"، 46 عاما، ربة منزل، تهمة خطف المجني عليها "ر. ع"، 17 عاما، طالبة، بالإكراه واقتادها إلى مكان بعيد وحبساها بوحدة سكنية لمدة 6 أيام، وقام المتهم الأول بسرقة مشغولاتها الذهبية وتليفونها المحمول بالإكراه بعد تقييدها بالحبال.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.



