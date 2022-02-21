بولندا تسجل 12 ألفا و347 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا، 12 ألفا و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و513 ألفا و75 إصابة، والوفيات إلى 109 آلاف و817 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 53 مليونا و42 ألفا و513 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.