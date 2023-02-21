الرئيس الأمريكي يصل بولندا بعد زيارة كييف

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا بعد زيارة قصيرة إلى كييف، في إظهار للتضامن مع المنطقة قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وأورزيك لوكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية، اليوم الإثنين، إن بايدن عبر الحدود الأوكرانية البولندية، ووصل إلى برزيميسل بالقطار.

وكان من المقرر، أن يسافر في وقت لاحق إلى وارسو من مطار رزيسزو على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية.

وكان بايدن، قد جاء من كييف حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة شهدت إجراءات أمنية مشددة.

واستغل بايدن، الزيارة ليعد كييف بدعم واشنطن المستمر، وإرسال إشارة تعبر عن الوحدة في مواجهة روسيا.

ومن المقرر أن يقضي بايدن اليومين المقبلين في بولندا، حيث سيلتقي الرئيس البولندي أندريه دودا، ويلقي خطابا في القلعة الملكية في وارسو قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب في 24 فبراير الجاري.

ويعتزم بايدن، لقاء ممثلين عن دول أوروبا الشرقية الأخرى الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وارسو يوم الأربعاء المقبل.

