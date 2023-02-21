تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق بالنادي الأهلي، ومنتخب نيجيريا الحالي، عن علاقته بمدرب الزمالك جوسفالدو فيريرا.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي لمدة 4 أشهر خلال الفترة بين عامي 2015 - 2016، ولكنه رحل عن القيادة الفنية من أجل تدريب فريق بورتو البرتغالي.

وقال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية: «فيريرا معلمي في البرتغال مثل كارلو كيروش، ونجح في قيادة الزمالك للتتويج بالعديد من البطولات، ولكني لا أعلم ماذا يحدث داخل النادي حاليًا».

وأضاف: «فيريرا يمر بظروف صعبة حاليًا، وذلك لأنه لا يحب الهزيمة والزمالك ليس في أفضل أحواله، ولكنه قادر على تحسين النتائج في المباريات القادمة».

وأوضح بيسيرو: «في الوقت الحالي الأهلي أفضل من الزمالك، وفيوتشر وبيراميدز قادرين على منافسة الأهلي أكثر من الزمالك في الموسم الجاري».

وأتم: «حينما تقود الأهلي أو الزمالك لن تجد مشاكل كثيرة من التحكيم، ولكن أحيانا تحدث أخطاء مثل أي أخطاء تحدث في العالم».