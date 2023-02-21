وزير الدفاع الألماني: يجب الوصول إلى هدف الناتو الخاص بالنفقات الدفاعية

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة للبحرية الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب لألمانيا أن تصل إلى الهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المتعلق بتخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الدفاعية.

وخلال أول زيارة يقوم بها للبحرية الألمانية في خليج إكرنفوردر شمالي ألمانيا، قال بيستوريوس إن المسألة لا تتعلق بوضع الجانب الاجتماعي في مواجهة الجانب العسكري، مشيرا إلى أن كل جانب منهما له مسوغاته وضرورته.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أنه يتولى الآن منصب وزير الدفاع وأنه مسؤول "أن نضمن الأمن وأن نفي بالتزامات الحلف والالتزام حيال الدفاع الوطني".

وأشار بيستوريوس، إلى أن المهمة المشتركة ستكون إيجاد طريق بخصوص إمكانية تمويل تحقيق هذا الهدف " ليس هناك أحد ينكر أنه يجب الوصول إلى هدف الـ 2%، المسألة الآن تتعلق بالكيفية"، ورأى أنه يجب إجراء النقاش بشكل علني ومع شركاء التحالف أيضا.

في الوقت نفسه، قلل الوزير من التوقعات الكبيرة الخاصة برغبات الشراء السريعة حتى في ظل الصندوق الخاص للجيش.

وقال: "الصندوق البالغة قيمته 100 مليار يورو بالإضافة إلى الخطة الفردية التي لدينا لا يمكنهما أن يعوضا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام ما لم يتم استثماره على مدار أكثر من 30 عاما لأسباب واضحة".