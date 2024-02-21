إيران: الفيتو الأمريكي على مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة كارثة القرن الدبلوماسية

علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» على مشروع قرار جزائري دعا لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال عبداللهيان في منشور عبر منصة «إكس»: «تكرار حكومة الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الخاص بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ينبغي أن يسمى كارثة القرن الدبلوماسية».



وأضاف: «هذا الفيتو المتكرر يشير بوضوح إلى المسئولية الدولية عن استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي المزيف في غزة وجرائم الحرب في الضفة الغربية الفلسطينية إلى البيت الأبيض.. يجب على العالم أن يحاسب أمريكا».





تکرار وتوی پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه توسط دولت آمریکا را باید «فاجعه دیپلماسی قرن» نامید.

این وتوی مکرر به روشنی مسئولیت بین‌المللی تداوم نسل‌کشی رژیم جعلی اسراییل در غزه و جنایات جنگی در کرانه باختری فلسطین را متوجه کاخ سفید می‌کند.

جهان باید آمریکا را پاسخگو کند. pic.twitter.com/vwyeFATjBk — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 21, 2024



وكان مجلس الأمن قد فشل في جلسته أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.



وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة، وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.