القسام تستهدف آليتين عسكريتين ودبابة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

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واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركفاه» بعبوة شواظ في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان آخر، أفادت القسام أيضًا باستهداف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي «الياسين 105» غرب حي الأمل بمدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في غزة.

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 576 قتيلا بين ضابط وجندي.

وهذا العدد هو المعلن من قِبل جيش الاحتلال، ودائمًا ما تشكك المقاومة الفلسطينية في الحصيلة التي تعنلها إسرائيل، وتقول إن العدد الحقيقي لقتلى وجرحى جيش الاحتلال أكبر بكثير.