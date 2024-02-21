السكان يعودون إلى منازلهم بعد ثوران البركان في أيسلندا

سمحت السلطات في أيسلندا بعودة السكان إلى منازلهم في بلدة جريندافيك بصفة دائمة اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الثورانات البركانية في المنطقة.

وبحسب قناة "آر يو في" الأيسلندية، عاد نحو 100 شخص إلى البلدة التي تم إخلاؤها جنوب غربي البلاد. لكن أولفار لودفيكسون قائد الشرطة المحلية نصح السكان بعدم قضاء الليل هناك، رغم أنه يمكنهم قضاء الليل ولكن هذا يعرضهم للخطر .

وأوضح أن هناك العديد من الصدوع في الأرض وأن البنية التحتية متضررة للغاية.

وتقع جريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب العاصمة ريكيافيك. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، حدثت ثلاثة ثورانات بركانية خلال ثمانية أسابيع، ودمرت الحمم خلال واحد منها ا ثلاثة منازل في يناير الماضي.