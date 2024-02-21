 منح جائزة «الدب الذهبي الفخري» في مهرجان برلين السينمائي للمخرج الأمريكي سكورسيزي - بوابة الشروق
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منح جائزة «الدب الذهبي الفخري» في مهرجان برلين السينمائي للمخرج الأمريكي سكورسيزي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:46 ص

منح المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي يوم الثلاثاء جائزة الدب الذهبي الفخري لمهرجان برلين السينمائي الدولي تقديرا لإنجازاته على مدار حياته.

وقال المخرج فيم فيندرز في خطاب لسكورسيزي /81 عاما/ إنه من خلال أفلامه، طور أسلوبا فريدا على مدار نصف القرن الماضي. وكان سكورسيزي يناضل دائما من أجل استقلاله وأفكاره الفنية.

وبعد حفل توزيع الجوائز، تم عرض فيلم سكورسيزي المثير لعام 2006 "المغادرون".

وكان سكورسيزي نفسه متفائلا بشأن مستقبل السينما.

وقال: "لا أعتقد أنها تحتضر... إنها تتحول".

ومن وجهة نظر سكورسيزي، فإن مهرجانات مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي هي المكان الذي يمكن فيه اكتشاف صانعي أفلام جدد.

وتحدث عن المؤثرات الخاصة التي يمكن أن تحدثها الأفلام على حياة الأفراد.

وقال: "ربما فيلم ستشاهده مرة واحدة وتتذكره بقية حياتك، له تأثير على طريقة تفكيرك في الحياة".

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