الرئيس اللبناني يبحث مع مسئولة أوروبية تعزيز العلاقات ودعم الاقتصاد

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم في بيروت، مع دوبرافكا شويتزا مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، تعزيز العلاقات ودعم النمو الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الرئيس اللبناني، في تصريحات له، أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، معربا عن رغبته في مباشرة التفاوض حول الميثاق الجديد لمنطقة المتوسط الذي يعده الاتحاد، والهادف إلى معالجة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأشاد عون بدعم الاتحاد الأوروبي للبنان، معتبرا أن التعاون مع الاتحاد يشكل أساسا من أساسات العمل المشترك الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو في لبنان، مشجعا الشركات الأوروبية على العودة والاستثمار في بلاده.

من جانبها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنها تحدثت مع الرئيس اللبناني عن عملية التحول السياسي والالتزام والإصلاحات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى حزمة جديدة لمنطقة المتوسط، تتحدث عن ميثاق للمنطقة يشمل اتفاقات وتعاونا مع مختلف دول هذه المنطقة.

وأوضحت أن المفوضية الأوروبية سبق أن خصصت حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، وتم اعتماد خمسمائة مليون من هذه الحزمة خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص خمسمائة مليون أخرى بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.