استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين

استشهدت طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة، إن الطفلة ريماس العموري (13 عاما) استشهدت عقب إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن وخرجت من الضهر، نقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل أن يعلن عن استشهادها، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وباستشهاد الطفلة العموري، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 27 شهيدا، مع دخول عدوان الاحتلال عليها شهره الثاني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ32 على التوالي مخلفاً 27 شهيداً وعشرات الإصابات.

ويتخذ الاحتلال من البنايات القريبة من مخيم جنين ثكنات عسكرية منذ بدء أيام العدوان الأولى.

كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى حي البساتين في مدينة جنين، بعد أن استقدم صهاريج الوقود وخزانات مياه، وغرف صغيرة محصنه تستخدم للاتصالات العسكرية الداخلية للجنود.

وأجبر الاحتلال نحو 3 آلاف عائلة من مخيم جنين على النزوح قسراً من منازلهم، وهدم أكثر من 120 منزلاً بشكل كامل، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.