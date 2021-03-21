الهند تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا في أربعة أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية خلال أربعة أشهر، بينما لا تزال أغنى ولاياتها، مهاراشترا، تمثل أكثر من نصف الإصابات.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية: "تم تسجيل 43846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في أكبر قفزة يومية خلال أربعة أشهر"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، تم رصد 197 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وذلك في أكبر عدد وفيات خلال أكثر من شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 159755.

وبلغت إصابات كورونا في الهند ذروتها في سبتمبر، إذ اقتربت من 100 ألف حالة يوميًا، لتتراجع بعدها باطراد حتى أواخر الشهر الماضي.