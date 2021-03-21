وزيرة الداخلية البريطانية: نعتزم إصلاح نظام الهجرة المهترئ



ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل إن نظام الهجرة في بلادها مهترئ، حيث فشل الناس في الفرار من الإضطهاد والخطر بينما استفاد هؤلاء الذين يدفعون للعصابات الإجرامية في دخول البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وذكرت باتل في تصريحاتها بصحيفة "صن"، أنها ستعلن عن خطة جديدة للهجرة هذا الأسبوع لإجراء "تغييرات لازمة بشدة".



وتابعت الوزيرة، أن الإصلاح يهدف إلى رفع معيار الاثبات اللازم لتبرير طلب لجوء وسيشمل أيضا اختبارًا، سيتم بموجبه تقييم جميع طلبات اللجوء.



وأضافت "يتعين أن يعتمد الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة إلى الحاجة وليس إلى القدرة لدفع أموال لمهربي البشر".



وتابعت أن خطة الهجرة ستجعل أيضا من السهل إبعاد "الأشخاص الذين ليس لهم حق في الوجود هنا من المملكة المتحدة".