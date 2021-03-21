 نيجيريا تسجل أقل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في 2021 - بوابة الشروق
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نيجيريا تسجل أقل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في 2021

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 1:49 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 1:49 م

سجلت نيجيريا أمس السبت بالتوقيت المحلي أقل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا هذا العام، استمرارا لتراجع حالات الإصابة، الذي بدأ الشهر الماضي، طبقا لصحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

فقد سجلت نيجيريا أمس السبت 112 حالة إصابة جديدة وهو أقل من الحالات التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي وهو 120 حالة، وهو أقل رقم في عام 2021.

والرقم الجديد يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 161 ألفا و651 حالة، وذلك طبقا لبيان تم تحديثه، صادر عن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض الليلة الماضية.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

غير أنه تم تسجيل أمس السبت ثلاث حالات وفاة، طبقا لبيانات المركز مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2030 حالة.

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