مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالبحيرة

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر جراء اصطدام سيارة نقل بتروسيكل، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر الدوار العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، أمام مدخل قرية كنج عثمان بدائرة مركز كفر الدوار، ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار وفاة "محمد مصطفى السروجي" 25 سنة مقيم كفر الدوار، وإصابة "محمد خميس حسن" 22 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.