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تشافي يكتب التاريخ في أول كلاسيكو له كمدرب

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 1:37 ص

حقق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، رقما مميزا بعدما قاد فريقه للانتصار برباعية على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وفاز برشلونة بأربعة أهداف دون رد على الريال في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملكي ضمن منافسات الليجا مساء الأحد.

وبات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، هو ثالث مدرب يتمكن من الفوز بأول مباراة له برباعية أو أكثر بعد ليس فيردناند في عام 1951، وهيلانو هيريرا في عام 1959.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد واشبيلية، وذلك بعد الفوز على الميرينجي برباعية.


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