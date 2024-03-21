ينطلق في الـ9 مساء غد الجمعة، العرض المسرحي "الدر المكنون"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتناول العرض سيرة 3 من كبار الصحابة وهم بلال بن رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، والتي من خلالها يتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم، وتوضيح ما قدموه دفاعا عن الدين الإسلامي.

"الدر المكنون" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار سراج الدين عبدالقادر، تصميم ديكور محمد هاشم، تصميم ملابس رنا عبدالمجيد، تنفيذ ملابس رانيا كامل، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم استعراضي عزت أبو سنة، ألحان محمد عزت، ماكياج رحاب طايع، مخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبدالهادي، مخرجان مساعدان مصرية بكر، أحمد عزيز، مساعد إخراج نيرة خليل، تسنيم دوريش، أحلام سليمان، حسن الصواف، فكرة وإخراج الفنان القدير ياسر صادق.

ومن المقرر أن يقدم العرض بالمجان لمدة أسبوعين حتى 26 رمضان، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وتطلق الهيئة ليالي رمضان المركزية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مساء اليوم الخميس، استمرارا لبرامجها المكثفة احتفالا بشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، والذي يتنوع ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا، والإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية، والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة في كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.