اليابان والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

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أجرت اليابان والولايات المتحدة، اليوم الخميس، تدريبات مشتركة في قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب غرب اليابان للتدرب على الاستجابة لحادث تحطم طائرة عسكرية أمريكية.

وحضر التدريبات التي جرت في قاعدة "كادينا مارينا" الجوية التابعة للجيش الأمريكي بمدينة كادينا في محافظة أوكيناوا اليابانية، 90 شخصا معظمهم من القوات الجوية الأمريكية ورجال الشرطة وإدارات الإطفاء المحلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ويتم إجراء مثل هذه التدريبات مرة واحدة سنويا منذ عام 2007، بعدما تحطمت مروحية عسكرية أمريكية في جامعة أوكيناوا الدولية في عام 2004.

وأجريت التدريبات اليوم الخميس في ظل سيناريو يتعرض فيه مدنيون لإصابات خطيرة أو طفيفة جراء تحطم طائرة بعد إقلاعها من قاعدة كادينا الجوية في حديقة قريبة.

وراجع المشاركون الإجراءات خطوة بخطوة، بما في ذلك إطفاء الحرائق وإنقاذ المصابين.

وقال الكولونيل جاستن موريسون، من مجموعة المهندسين المدنيين الـ 18 في القاعدة، إن الجيش الأمريكي يعتبر سلامة أعضائه والسكان المحليين أولويته الأولى.