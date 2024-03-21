انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم «الإسكندراني» المطروح بدور العرض مطلع ‏العام، واصفا إياه بـ «الفيلم الكاذب» و «المتشعب» على أكتاف الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.‏

وقال خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم» مساء الأربعاء، إن «عكاشة» لم يكن ليقبل بالتغييرات التي أجراها ‏المخرج خالد يوسف على السيناريو الأصلي للعمل، معقبا:«انا رأيي أنه فيلم كاذب، فيلم المخرج نفسه بيتشعبط على ‏أكتاف اسامه أنور عكاشه». ‏

وأضاف أن ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة كان من واجبها الأدبي الدفاع عن إرث والدها، مؤكدا أن أسلوب الكاتب ‏الراحل لم يكن يتضمن مفردات العنف والضرب والقنص.‏

وأشار «الشناوي» إلى أن «عكاشة» أصدر عام 1991 كتابا تضمن سيناريو «الإسكندراني» في واحدة من المرات ‏القليلة التي يتم فيها نشر سيناريو فيلم سينمائي‎.‎

وأوضح أن الإضافات التي أدخلها المخرج خالد يوسف على السيناريو «قتلت العمل» وجعلت منه مجرد وسيلة ‏لعرض مهارات النجم أحمد العوضي في المصارعة والضرب، مؤكدا أنه أمر لا يمكن أن يرضي الراحل أسامة أنور ‏عكاشة‎.‎

واختتم: «ما حدث هو شعبطة واستغلال لقوة وسحر أسامه أنور عكاشه وامتهان له بنفس الوقت واغتصاب لهذا ‏الفكر».‏