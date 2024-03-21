انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم «الإسكندراني» المطروح بدور العرض مطلع العام، واصفا إياه بـ «الفيلم الكاذب» و «المتشعب» على أكتاف الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.
وقال خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم» مساء الأربعاء، إن «عكاشة» لم يكن ليقبل بالتغييرات التي أجراها المخرج خالد يوسف على السيناريو الأصلي للعمل، معقبا:«انا رأيي أنه فيلم كاذب، فيلم المخرج نفسه بيتشعبط على أكتاف اسامه أنور عكاشه».
وأضاف أن ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة كان من واجبها الأدبي الدفاع عن إرث والدها، مؤكدا أن أسلوب الكاتب الراحل لم يكن يتضمن مفردات العنف والضرب والقنص.
وأشار «الشناوي» إلى أن «عكاشة» أصدر عام 1991 كتابا تضمن سيناريو «الإسكندراني» في واحدة من المرات القليلة التي يتم فيها نشر سيناريو فيلم سينمائي.
وأوضح أن الإضافات التي أدخلها المخرج خالد يوسف على السيناريو «قتلت العمل» وجعلت منه مجرد وسيلة لعرض مهارات النجم أحمد العوضي في المصارعة والضرب، مؤكدا أنه أمر لا يمكن أن يرضي الراحل أسامة أنور عكاشة.
واختتم: «ما حدث هو شعبطة واستغلال لقوة وسحر أسامه أنور عكاشه وامتهان له بنفس الوقت واغتصاب لهذا الفكر».