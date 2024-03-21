عبرت الفنانة لقاء الخميسي، عن وجهة نظرها حول الحجاب والنقاب، مؤكدة أنها لا تعتقد أنهما فرض على المرأة.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأربعاء:« النقاب مش فرض وأنا ست قرأت القرآن وذاكرته وعارفة معانيه، وشايفة من وجهة نظري أن مفيش حاجة اسمها نقاب وخمار».
وأضافت إن وجهة نظرها تستند إلى قراءتها للقرآن الكريم ودراسة معانيه، موضحة أنها توصلت إلى أن الحجاب والنقاب ليسا فرضًا.
ورأت أن تفسر الآية الكريمة (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) تشير إلى تغطية منطقة الصدر فقط، وليس الرأس، مضيفة: «ربنا لم يفرض النقاب، والحجاب مش فرض شعري ليه علشان يتغطى!».
وأكدت أنها تحترم وجهة نظر كل من المحجبات والمنقبات، موضحة أن لكل شخص الحرية باختيار ما يرتديه.
وأوضحت أنها قرأت العديد من التفسيرات للقرآن الكريم حول موضوع الحجاب، مؤكدة أنها تقتنع بالتفسير الذي يتوافق مع وجهة نظرها، معقبة:«أحترم المحجبات والمنقبات، وصديقاتي كلهن محجبات».