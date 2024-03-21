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لقاء الخميسي: مفيش حاجة اسمها ‏نقاب وخمار.. مش فرض على المرأة ‏

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي
محمد شعبان
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 5:50 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 5:50 ص

عبرت الفنانة لقاء الخميسي، عن وجهة نظرها حول الحجاب والنقاب، مؤكدة أنها لا تعتقد أنهما فرض على المرأة.‏

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأربعاء:« ‏النقاب مش فرض وأنا ست قرأت القرآن وذاكرته وعارفة معانيه، وشايفة من وجهة نظري أن مفيش حاجة ‏اسمها ‏نقاب وخمار».‏

وأضافت إن وجهة نظرها تستند إلى قراءتها للقرآن الكريم ودراسة معانيه، موضحة أنها توصلت إلى أن الحجاب ‏والنقاب ليسا فرضًا‎.‎

ورأت أن تفسر الآية الكريمة (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) تشير إلى تغطية منطقة الصدر فقط، وليس الرأس، ‏مضيفة: «ربنا لم يفرض النقاب، والحجاب مش فرض شعري ليه علشان يتغطى!».‏

وأكدت أنها تحترم وجهة نظر كل من المحجبات والمنقبات، موضحة أن لكل شخص الحرية باختيار ما يرتديه‎.‎

وأوضحت أنها قرأت العديد من التفسيرات للقرآن الكريم حول موضوع الحجاب، مؤكدة أنها تقتنع بالتفسير الذي ‏يتوافق مع وجهة نظرها، معقبة:«أحترم المحجبات والمنقبات، وصديقاتي كلهن محجبات».‏

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