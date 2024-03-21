التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "عبد الله باتيلي " اليوم الأربعاء في بنغازي برئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب " أسامة حماد ".

وقال " باتيلي " على حسابه بمنصة "اكس"،تويتر سابقا، إنه تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة قيام السلطات في الشرق بتسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية لما فيه صالح السكان.

وأضاف "باتيلي" أنه جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم، بما في ذلك في إدارة عملية إعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال باتيلي عبر "إكس " :"التقيت مساء أمس الثلاثاء مع قائد الجيش الوطني الليبي, المشير خليفة حفتر لاستعراض الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا واستكشاف سبل الدفع قُدماً بالعملية السياسية".

وتابع "اتفقنا على ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقة سلفاً وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات. واتفقنا أيضًا على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية".