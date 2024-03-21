 تحالف الليبراليين يختار الألمانية شتراك زيمرمان مرشحة رئيسية للانتخابات الأوروبية - بوابة الشروق
الخميس 21 مارس 2024 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحالف الليبراليين يختار الألمانية شتراك زيمرمان مرشحة رئيسية للانتخابات الأوروبية

برلين-(د ب أ)
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 12:03 ص

اختار "ألدي"، تكتل الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، عضوة مجلس النواب الألماني ماري- أجنيس شتراك- زيمرمان، اليوم الأربعاء، مرشحة رئيسية له في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل.

وترأس عضوة الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، حزب الأقلية في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، لجنة الدفاع في البرلمان الألماني حاليا.

وذكر تحالف "ألدي" عبر منصة "إكس" أن مندوبيه صوتوا لصالح شتراك- زيمرمان في اجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعربت شتراك- زيمرمان عن شكرها لزملائها في الحزب عبر منصة "إكس".

وغردت: "الليبراليون راسخون في قلب أوروبا، ندرك أننا لا بد أن نكافح معا لا ضد بعضنا البعض".

وتريد شتراك- زيمرمان أن تبني حملتها على دعم أوروبا تنعم بالأمن والرخاء والحرية.

وأضافت: "يجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية وأكثر مرونة، لا بد أن ندافع عن أنفسنا ضد مستبدي العالم، خارج الاتحاد الأوروبي وداخله".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك