رئيس النواب اللبناني يؤكد أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع جميع الدول العربية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة، داعياً إلى ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت، برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.

وأكد بري أمام الوفد "على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة" قائلاً "هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الاختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم".

وتابع بالقول "إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الأفريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً ".

وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين، قال بري "منذ بداية هذه الأزمة قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة ".

وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128 ، شدد بري "على أهميه أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب".