مقتل طاقم تلفزيوني في هجوم بمسيرة على القصر الرئاسي بالسودان

لقي ضباط وعدد من الإعلاميين السودانيين مصرعهم، في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية من قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد استعادة الجيش له اليوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري سوداني لوكالة فرانس برس، إن قوات الدعم السريع استهدفت القصر الجمهوري في الخرطوم بمسيرة انتحارية، بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة عليه.

وبحسب تقارير لقي 3 من أفراد طاقم تلفزيون السودان الحكومي مصرعهم، إضافة إلى نقيب في الإعلام العسكري، جراء القصف.

ووفق وسائل إعلام سودانية، فإن الضحايا هم مخرج ومصور وسائق من طاقم التلفزيون كانوا قد وصلوا إلى الموقع لتغطية حدث استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري، قبل أن يتم استهدافهم بطائرة مسيرة انتحارية.

كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من عناصر الجيش السوداني، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة في محيط القصر.

وأعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة، تمكن قواته من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري والوصول إلى داخله عبر البوابة الشرقية.